Az Bulutlu 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.08.2025 09:49

Altının gramı 4 bin 443 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 443 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 4 bin 443 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 4033 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 443 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 442 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 18 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından yatay seyirle 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine gideceğine ilişkin öngörülerin yanında ABD'nin 1 kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığına dair haberler de altındaki yükseliş eğilimini destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Trump'ın gümrük tarifeleri küresel otomotiv devlerine 12 milyar dolara mal oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Eskişehir'de atık suyu araziye boşaltan ESKİ'ye 668 bin lira ceza
10:19
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
10:16
Brent petrolün varili 65,62 dolardan işlem görüyor
10:13
İŞKUR aracılığıyla 7 ayda yaklaşık 904 bin kişi işe yerleşti
09:57
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:29
ABD, Washington'da federal kolluk kuvvetlerini arttırıyor
Gazze’de 5 aylık bebek açlık nedeniyle hayati tehlike altında
Gazze’de 5 aylık bebek açlık nedeniyle hayati tehlike altında
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı
İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ