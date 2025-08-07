Açık 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.08.2025 16:30

Gayrimenkul sertifikasında talep toplama için son gün yarın

İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında talep toplama süreci yarın sona eriyor.

Gayrimenkul sertifikasında talep toplama için son gün yarın

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında talep toplama sürecinde sona yaklaşıldı.

4 Ağustos'ta başlayan talep toplama süreci yarın sona eriyor. Yatırımcılar, 7,59 lira sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

Öte yandan, Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası da açıklandı. Buna göre, yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi gayrimenkul sertifikası alabiliyor.

Gayrimenkul sertifikası almak için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabının bulunması gerekiyor. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil ve internet uygulamalarından yatırım hesabı açılabiliyor.

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesap borsa işlemlerine uygun hale getiriliyor. Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 lira olarak belirlenirken, gayrimenkul sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedeli oluyor. Üst limit ise bulunmuyor.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden "İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi" adımları izlendikten sonra "Talep Edilen Menkul Kıymet" bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçip, almak istenilen sertifika adedini girerek işlemin onaylanması gerekiyor.

Sertifikalar, 14 Ağustos'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecek.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Emlak Konut Gayrımenkul
Sıradaki Haber
Havalimanlarında 134,9 milyon yolcuya hizmet verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
YÖK'ten "sahte diploma" iddiasına suç duyurusu
17:47
Uşak'ta devlet desteğiyle kurulan "mor bahçeler" yaygınlaşıyor
17:26
Katil Netanyahu'nun Gazze'nin tümünü işgal planının detayları ortaya çıktı
17:26
Fatih'te yolcu seçen taksi sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu resmi törenle karşıladı
17:38
Lübnan Cumhurbaşkanı: Tüm zorluk ve engellere rağmen silahlar yalnızca devletin elinde toplanacak
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
FOTO FOKUS
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ