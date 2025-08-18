Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.08.2025 10:15

Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 405 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 245 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 860 liradan satılıyor.

Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor
[Fotoğraf: Depo Photos]

Altının gram fiyatı cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 378 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 bin 405 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 245 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 860 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 artışla 3 bin 350 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımlar varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Geçen hafta ABD açıklanan başta üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi ile para politikasını gevşetme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi bir miktar zayıflasa da devam etti.

Uluslararası gündem yatırımcıların odağında

Analistler, altının ons fiyatında Fed'in faiz indirimi ihtimallerinin güçlü kalmayı sürdürmesiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıktığını belirterek, jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik başta ABD'nin attığı adımlar olmak üzere uluslararası gündemin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra bazı Avrupalı devlet başkanlarının katılması bekleniyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve jeopolitik taraftan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 480 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Borsa haftaya yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:41
Yargıtaydan "lekeli" sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
11:22
İzmir'de 8 saatlik su kesintisi
11:20
Yüksek sıcaklıklar tarım ve çevreyi olumsuz etkiliyor
11:27
Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il İstanbul, ilçe Çankaya oldu
11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan NEXT Sosyal'e katıldı
11:12
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Filistinli sanatçı Taha Ebu Gali, tablolarını parçalamak zorunda kalıyor
Filistinli sanatçı Taha Ebu Gali, tablolarını parçalamak zorunda kalıyor
FOTO FOKUS
Freni boşalan arazöz park halindeki 2 araca ve iş yerine çarptı
Freni boşalan arazöz park halindeki 2 araca ve iş yerine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ