Ekonomi
AA 18.08.2025 10:06

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 yükselişle 10.911,28 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,71 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.911,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,83 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa Borsa İstanbul
