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Ekonomi
AA 01.05.2025 10:48

Altının gramı 3 bin 990 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 990 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 3 bin 990 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 4 bin 70 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 2 azalışla 3 bin 990 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 652 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 3 bin 230 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinde müzakere yolunun genişleyebileceğine yönelik beklentiler güvenli limanlara olan talebi azalttı.

ABD-Çin gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, ABD-Çin gerilimine ilişkin gündemi değerlendirdi.

Trump, Çin'de üretilen ürünleri almadıkları için bu ülkeden olumsuz ekonomik raporların geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Az önce Çin'deki durumla ilgili bazı raporları gördüm, bunun Çin'in başına gelmesini istemem. Devlet Başkanı Şi'yi (Cinping) çok severim. Bu duyduklarıma üzüldüm ama Çin'de kesinlikle (üretim konusunda) darbe alıyorlar. Ancak bir noktada Çin ile bir anlaşma yapacağımızı umuyorum. Çin'le konuşuyoruz ama Çin'in her yerinde fabrikalar kapanıyor çünkü onların ürünlerini almıyoruz."

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de inşaat harcamaları, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

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