Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.05.2025 09:29

Petrol hakkına müteallik karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Diyarbakır'da petrol işletme ruhsatı verildi, şirketin Batman, Siirt, Diyarbakır'da sahip olduğu bazı sahaların kamulaştırılmasına karar verildi.

Petrol hakkına müteallik karar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dixstone Netherlands NV'nin Diyarbakır'da sahip bulunduğu "ARİ/DSN/K/1050" hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının 18 Nisan 2025'ten itibaren 20 yıl süre ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO'nun, Batman ve Siirt'te sahip olduğu "ARİ/TPO/K/L47- d4-1" pafta numaralı petrol işletme ruhsat sahasında açılan Arıkaya-2 ve Arıkaya-5 kuyularının lokasyon yolu için gerekli olan ilgili parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, TPAO'nun, Diyarbakır'da sahip olduğu "AR/TPO/K/L45-c1,c2" pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Varınca-33 kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Hazro Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır'ın Hazro İlçesi, Varınca köyü'ndeki 104 ada 67 numaralı parselin 14 bin 150,25 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararı alındı.

Ayrıca TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan "AR/TPO/K/L45-c1, c2" pafta numaralı petrol arama ruhsatında açılan Varınca-17 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu, yer altı petrol boru hattı ile enerji nakil hattı için gerekli olan Diyarbakır'ın Hazro ilçesi, Yazgı köyünde kain 209 ada 25 numaralı parselin 19 bin 686,56 metrekarelik (mülkiyet) ve 6 bin 245,16 metrekarelik (irtifak) ile 209 ada 5 numaralı parselin 2 bin 612,07 metrekarelik (mülkiyet) kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

ETİKETLER
TPAO Diyarbakır Petrol Petrol Arama
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 61,04 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Emine Erdoğan: Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok onurlu, çok kıymetlidir
10:16
Bakan Yerlikaya: 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatına izin verildi
10:16
TBMM komisyonu, Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden aileleri dinledi
10:05
Devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gelirlerine düzenleme
09:58
Ters yönde giden araç tehlike saçtı
09:33
Mısır ithalatı için 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Muğla'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, deniz kahverengi oldu
Muğla'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, deniz kahverengi oldu
FOTO FOKUS
Ters yönde giden araç tehlike saçtı
Ters yönde giden araç tehlike saçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ