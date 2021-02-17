Geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında ibre tersine döndü.

Dolar kurunun gerilemesi, aşılama sürecinin başlamasıyla, bu yılın başından bu yana altın fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Peki fiyatlarda düşüş devam edecek mi?

Altının düşüşü devam edecek mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Doların uluslararsı piyasalarda sert düşüşü yurt içi piyasalarda 7 liranın altına kadar gerilemesinden dolayı ciddi anlamda geriledi. Ancak bu düşüşlerin dip seviyesi olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar düğün sezonunun gelmesiyle fiziki altın alımının artacağını belirtiyor. Bu durumu da fiyatların yükselişinde etkisi olacağı ifade ediliyor.

Memiş, "Hem fiziki talep hem genişlemeci politikalar, hem teşvik paketlerinin geliyor olması altın fiyatlarını yine yıl içinde hızlı yükselişini getireceğini düşünüyoruz" sözleriyle yeniden yükseliş beklediğini vurguladı.

Altının ons fiyatı bin 788 dolara kadar indi. Gram altın fiyatı ise gün içinde 401 liraya kadar geriledi.

Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Memiş, korku ve panik yapılmaması gerektiğini ifade etti:

"İsanlar elindeki altını satarak kripto para piyasasına geçiyorlar. Biz de vatandaşları uyarıyoruz. Sakın altın değer kaybetti diye panik ve korku yaparak satmayın, üzülürsünüz"

Uzmanlar altın yatırımının kısa değil uzun vadeli bir yatırım olduğunun altını çiziyor.