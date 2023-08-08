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Ekonomi
AA 08.08.2023 10:06

Altın ithalatına ek mali yükümlülük getirildi

Altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki yerlerden ithalatında da yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak. Kararın, cari açığın önlenmesi, yerli üretim ve istihdam hedeflerine ulaşılması amacıyla alındığı öğrenildi.

Altın ithalatına ek mali yükümlülük getirildi

"Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bazı ürünlerde uygulanan ek mali yükümlülükler, ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler dikkate alınarak güncellendi.

Bu kapsamda, bazı mücevherci ve kuyumcu eşyasının AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ülke menşeli olanlarının ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulamaya alınacak. Söz konusu yükümlülük, altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerde uygulanacak.

Altın ithalatında kota uygulamasıyla ihracatın teşviği sağlanacak
Altın ithalatında kota uygulamasıyla ihracatın teşviği sağlanacak

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, karar, cari açığın önlenmesi, yerli üretim ve istihdam hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda alındı.

Karar, 3 gün sonra yürürlüğe girecek.

Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek
Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek

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