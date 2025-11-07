Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 07.11.2025 09:30

Altın güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 418 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 164 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 512 liradan satılıyor.

Altın güne yükselişle başladı

Altının gramı, günü yatay seyirle 5 bin 389,4 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 5 bin 418 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 164 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 512 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 994 dolarda seyrediyor.

ABD'de özel sektör istihdam raporlarının ülkenin işgücü piyasasındaki zayıflığa işaret etmesi ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatları yükseldi.

ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi de güvenli liman talebini artırıyor.

Altın Dolar FED
