Ekonomi
TRT Haber 07.11.2025 09:17

Yılın son enflasyon raporu bugün açıklanacak

Enflasyonda yıl sonu tahminleri belli olacak. Gelecek iki yıla ilişkin öngörüler paylaşılacak. Merkez Bankası yarın yılın son enflasyon raporunu İstanbul'da açıklayacak.

Yılın son enflasyon raporu bugün açıklanacak

Enflasyon raporunun sunumunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan gerçekleştirecek. Toplantı saat 10.30' da başlayacak.

Enflasyonda 2025, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin öngörüler paylaşılacak.

Küresel ekonomik gelişmeler, yurt içi iktisadi faaliyet ve enflasyon gelişmelerine ilişkin detaylar da sunumda yer alacak.

Karahan, sunumun ardından basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Banka son toplantıda enflasyon stratejisinde değişikliğe gitti. Enflasyonda ara hedef ve tahmin aralıkları belirledi. Buna göre, 2025 yılı için ara hedef yüzde 24, tahmin aralığı ise yüzde 25-29 bandında yer aldı.

Enflasyonun 2026'da yüzde 16'ya gerilemesi, 2027'de yüzde 9 ile tek haneye inmesi hedefleniyor. 

Enflasyon Merkez Bankası Fatih Karahan
