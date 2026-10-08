Altın fiyatlarında son durum

Gram altın dün, günü önceki kapanışın yüzde 1,24 altında 6 bin 501 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 515 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 4 bin 117 dolarda seyrediyor. Altının onsu dün 4 bin 66 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen tansiyonun etkisi altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluştururken, söz konusu satış baskısı yeni günde altında yatırımcılar için alım fırsatı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu'nun, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.