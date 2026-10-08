Duman 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.10.2026 09:48

Altın fiyatlarında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 515 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum

Gram altın dün, günü önceki kapanışın yüzde 1,24 altında 6 bin 501 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 515 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 4 bin 117 dolarda seyrediyor. Altının onsu dün 4 bin 66 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen tansiyonun etkisi altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluştururken, söz konusu satış baskısı yeni günde altında yatırımcılar için alım fırsatı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu'nun, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın Yatırım
Sıradaki Haber
FTSE Russell, Türkiye'nin "İleri Gelişen Piyasa" statüsünü korudu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
İletişim Başkanı Duran: Vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum
10:39
Gayrisafi milli hasılaya en fazla katkı, mali olmayan şirketlerden geldi
10:34
CNN: İstanbul Havalimanı Londra'yı tahtından indirdi, gökyüzüne hükmediyor
10:26
İŞKUR, 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon istihdama aracılık etti
10:29
Rusya'da Yandex'in veri merkezinin faaliyetleri hasar nedeniyle durduruldu
10:14
Bakan Memişoğlu: 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir
Bolu'yu kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi
Bolu'yu kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ