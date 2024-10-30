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Ekonomi
AA 30.10.2024 16:46

Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yeniden yüzde 2’ye yükseldi

Almanya’da yıllık enflasyonun ekim ayının yeniden yüzde 2’ye ulaştığı belirtildi.

Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yeniden yüzde 2’ye yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da eylülde yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2’ye yükseldi. Böylece ülkede enflasyon oranı yeniden arttı. Piyasalardaki beklenti, enflasyonun ekimde yüzde 1,8’e ulaşması yönündeydi.

Ülkede enflasyon oranı aylık bazda 0,4 artış gösterdi

AB uyumlu TÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi. AB uyumlu TÜFE eylülde yıllık yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,7’den 2,9’a yükseldi.

Ülkede geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar ekimde bir yıl öncesine göre yüzde 2,3 artarken, enerji ürünleri yüzde 5,5 düşüş gösterdi.

Almanya ve Avro Bölgesi’nde enflasyon son aylarda beklentilerin üzerinde yavaşladı. Yüksek faiz nedeniyle bölgede şirket yatırımlarında ivme kaybı ve ekonomide büyüme sorunu ortaya çıkmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Avro Bölgesi’nde eylülde yüzde 1,7 olan enflasyonun gelecek aylarda artmasını bekliyor.

ECB, 17 Ekim’de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25’e çekmişti.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.​

ECB Yönetim Konseyi, önceden belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacağını teyit ederken, bazı analistler bankanın zayıf ekonomik büyüme karşısında 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.

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