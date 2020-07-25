Antalya'da birçok turistik tesis ve işletme, güvenli turizm sertifikası almak için birbiriyle yarışıyor. Tatilcilerin güvenliği için alınan üst düzey önlemler ise çeşitli organizasyonlarla tüm dünyaya tanıtılıyor.

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler listesinde ikinci sırada yer alan Almanya için de tanıtım programı düzenlendi. Ülkenin önde gelen tur operatörleri Antalya'ya davet edildi. 3 günlük tanıtım programında turizmcilere güvenli tatil seçenekleri ve bu konuda alınan tüm önlemler yerinde tanıtıldı.

Programın ilk gününde turizmciler Kaleiçi Yat Limanı'ndaydı. Ardından tekneyle Akdeniz'de mavi tura çıktı.

Havalimanından transfer araçlarına, konaklama tesislerinden sektör çalışanlarına kadar tüm tedbirler katılımcıların beğenisini kazandı.

Geçtiğimiz yıl 5 milyondan fazla Alman turisti ağırlayan Türkiye iki ülke arasındaki turistik uçuşların yeniden açılmasını bekliyor.