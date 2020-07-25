Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ile ilgili değerlendirmesini açıkladı.

Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" şeklinde teyit etti.

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyetteki bozulmalara rağmen, Türk ekonomisinin yılın ikinci yarısında toparlanmasının beklendiği belirtildi.

Salgının kontrol altında göründüğü vurgulandı.

2021 yılında ekonomide yüzde 4,5 toparlanma beklendiği aktarıldı.