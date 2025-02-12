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Ekonomi
AA 12.02.2025 12:04

Alışverişte telefon numarası talebi için önceden bilgilendirme şart

KVKK Başkanı Faruk Bilir, alışveriş yaparken kasada telefon numarası istenen vatandaşa, öncesinde bilgilendirme yapılması gerektiğini belirterek, "telefon numarası istenmesinin" alışverişin olmazsa olmazı gibi algılandığını ifade etti.

Alışverişte telefon numarası talebi için önceden bilgilendirme şart

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, kişisel veri ihlallerine ilişkin bilgi verdi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebileceğinin hüküm altına alındığını vurgulayan Bilir, alışveriş sırasında telefon numarasının istenmesiyle ilgili bazı uyarılarda bulundu.

"Alışverişin olmazsa olmazı gibi bir algı oluşuyor"

Telefon numarası istenmesinin kurumlarına en çok yapılan şikayet konularından biri olduğunu kaydeden Bilir, alışveriş için telefon numarası istenmesinin vatandaşın rızasına bağlı olduğunu vurguladı. Bilir, şunları söyledi:

"Yaptığımız incelemelerde, hatta araştırmalarda alışverişe ilk telefonla başlandığını görüyoruz. 'Telefon numaranızı verir misiniz?' deniliyor, vatandaşta da 'telefon numarası istenmesi' alışverişin olmazsa olmazı gibi bir algı oluşuyor. Aslında açık rıza istiyorlar ama biz bu açık rıza isteme usulünü kabul etmiyoruz. Mesela telefon numarasının istenmesi sırasında 'Telefon numaranızı reklam, geri bildirimler için' veya eğer ürün kargo yoluyla teslim edilecekse 'İletişim için istiyoruz' denilmesi gerekir. Kanunen başkaca bir veri işleme şartının bulunmadığı hallerde vatandaşın açık rızasının alınması gerektiğini savunuyoruz."

Veri işlemenin 8 şarta bağlı olduğunu anlatan Bilir, bu şartlardan birine dayanılmadığında veri işlemenin hukuka aykırı gerçekleşmiş sayılacağının altını çizdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yerleşik bir içtihadının bulunduğunu aktaran Bilir, bu içtihada göre spor merkezlerinde vatandaşların parmak izi, retina, göz ya da avuç içi verilerinin alınmasının ölçüsüz bulunduğunu kaydetti.

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