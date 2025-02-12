Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Atilla Demir Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki köklü tarihi, güçlü kültürel ve ekonomik bağların bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye ve Pakistan'ın yıllardır kardeşlik ilişkileri içerisinde hareket ettiğini, refah, istikrar ve ekonomik işbirliği vizyonunu paylaştıklarını dile getiren Yerlikaya, Türkiye-Pakistan İş Forumları'nın, networking ve yuvarlak masa toplantılarının iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik etmek için değerli platformlar olarak hizmet ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Bu nedenle her iki iş dünyasını da DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyimizin etkinliklerine ve organizasyonlarına aktif olarak katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

İki ülke iş dünyasının bir araya geldiği ve B2B toplantılarının yapıldığı etkinlikleri üst düzey liderlerin ve bakanların katılımlarıyla düzenlemeye önem verdiklerini aktaran Yerlikaya, "Türk şirketlerini Pakistan'ın sadece bir pazar değil, uzun vadeli büyüme için stratejik bir ortak olduğuna ikna etmek ve ona göre bir projeksiyon çizmek iş konseyimizin ana hedeflerindendir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Pakistan'ın ekonomik ilişkilerinin geleceğinin umut verici göründüğünü kaydeden Yerlikaya, "Artan ticaret, yatırım ve ortak girişimler, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin hem genişlemesine hem de derinleşmesine hizmet edecek. Altyapı, madencilik, enerji, savunma ve tarım gibi sektörlerin ilerleyen dönemde artan bir ivmeyle büyümesi hiç de şaşırtıcı olmamalıdır." dedi.

Yerlikaya, sağlık, medikal hizmetler, ilaç sanayi, teknoloji, yazılım ve IT sektörlerinde de işbirliği fırsatlarının bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İş Konseyi olarak bu alanlarda da ülkemiz ve Pakistan arasında karşılıklı heyet ziyaretlerini planlamayı amaçlıyoruz. 1 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırımla Türkiye, Pakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biri konumundadır. İkili ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolardır ve bu hedefe ulaşma konusunda Türk iş dünyamız ile Pakistan arasında köprüleri kurmaya devam ediyoruz."

"Jeostratejik avantajları Pakistan'ı yatırım açısından büyük potansiyele sahip bir pazar haline getiriyor"

Atilla Demir Yerlikaya, Asya'nın en önemli ticaret, enerji ve ulaşım koridoru olmaya aday stratejik konuma sahip Pakistan'ın enerji zengini Orta Asya, güçlü finansal kaynaklara sahip Körfez ülkeleri ve ekonomik olarak gelişmiş Uzak Doğu pazarlarına açılan bir kapı olduğuna işaret etti.

Jeostratejik avantajlarının Pakistan'ı yatırım açısından büyük potansiyele sahip bir pazar haline getirdiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Nüfusunun yüzde 55'i 19 yaşın altındaki gençlerden oluşan Pakistan, büyüyen bir orta sınıfa ve İngilizceye hakim, eğitimli, çalışkan bir iş gücüne sahip." dedi.

Yerlikaya, Pakistan ekonomisinin küresel krizler karşısında direnç gösterdiğini ve bölgedeki birçok ülkeden daha iyi bir performans sergilediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yatırımcılar için liberalleşme, özelleştirme, düzenlemelerin kaldırılması ve yatırım kolaylaştırma politikaları ön planda tutulmaktadır. Özel Ekonomik Bölgeler (SEZ) Yasası, yatırımcıların üretim verimliliğini artırmak ve iş yapma maliyetlerini düşürmek için altyapı, teşvikler ve yatırım kolaylaştırma hizmetleri sunarak Pakistan'ı daha cazip hale getiriyor."

"Otomotiv, tekstil ve hızlı tüketim malları üretimi alanlarında yatırım fırsatları değerlendirilebilir"

Atilla Demir Yerlikaya, kurumsal tarım, meyve-sebze üretimi ve hayvancılık alanlarında büyüyen iç pazar ve ihracat fırsatları bulunan Pakistan'da soğuk zincir lojistiğinin yenilenebilir tarım teknolojileri ve helal et ihracatında yüksek getiri potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Ülkede 600 binden fazla bilişim uzmanı ve 300 bin serbest çalışanla hızla büyüyen bir teknoloji ekosisteminin olduğunu aktaran Yerlikaya, "Yazılım geliştirme, yapay zeka, bulut bilişim ve e-ticaret sektörlerinde yatırım olanakları bulunuyor." diye konuştu.

Yerlikaya, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji projelerinde genişleme fırsatları olan Pakistan'ın bölgesel ticaret merkezi olarak konumunu güçlendirecek ulaşım ve lojistik altyapı yatırımlarını değerlendirilebileceğini vurgulayarak, "Özel Ekonomik Bölgeler aracılığıyla yerli üretimin teşvik edilmesi ve ithalata bağımlılığı azaltılabilir." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da otomotiv, tekstil ve hızlı tüketim malları üretimi alanlarında yatırım fırsatlarının değerlendirilebileceğine işaret eden Yerlikaya, "Bakır, altın ve krom gibi değerli maden yataklarına sahip Pakistan, madencilik teknolojisi ve maden işleme yatırımları, sektörün tam potansiyelini ortaya çıkarmak için büyük fırsatlar sunuyor." dedi.

"Türk şirketleri Pakistan'ın altyapı gelişiminde önemli bir rol oynuyor"

Atilla Demir Yerlikaya, Türk şirketlerinin Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağladığını ve farklı sektörlerde uzun yıllardır başarılı yatırımlar yaptığını söyledi.

Türk şirketlerinin Pakistan'da enerji, altyapı, üretim ve hızlı tüketim malları sektörlerinde faaliyet gösterdiğini ve yatırımlarını başarıyla yönettiklerini aktaran Yerlikaya, "Bu durum, Pakistan'ın yatırım dostu politikalarının bir göstergesi. Türk iş dünyası için mevcut fırsatların büyüklüğünü ortaya koyuyor." diye konuştu.

Yerlikaya, Türk şirketlerinin Pakistan'ın altyapı gelişiminde önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pakistan Su ve Enerji Geliştirme Otoritesi (WAPDA) ve Ulusal Otoyol Otoritesinin (NHA) en kritik baraj, hidroelektrik santrali, sulama ve karayolu projelerine mühendislik ve taahhüt hizmetleri sunuyor. Bu önemli projeler, Diamer Basha Barajı ve HEPP, Dasu Barajı ve HEPP ile Havelian-Thakot Otoyolu gibi en büyük altyapı yatırımlarını içeriyor. DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi olarak, ekonomik işbirliğimizi daha da güçlendirmek, ticari ortaklıkları teşvik etmek ve yatırımcılar için elverişli politikaları desteklemek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile iki ülke arasında ticaret ve yatırım alanında yeni kapıların açılacağına ve ortak refahımızı daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz."