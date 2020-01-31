Albayrak: Gösterge tahvilin faizinde ilk kez tek haneyi yakaladık
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz."
Etiketler: tek hane hazine ve maliye bakanı faiz berat albayrakSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 10:51