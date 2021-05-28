Son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfedildi. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandı.

3 kuyudan biri olan Akoba-1 kuyusunda petrol çıkarma çalışması hummalı bir şekilde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol müjdesi büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Akoba-1'den günlük 2 bin 800 varil

Diyarbakır'da Akoba-1 kuyusundan günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan da 3 bin varil petrol çıkarılacak.

Akoba-1 kuyusunda 3 aydan bu yana devam eden sondaj çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 20 gün önce çalışmalar tamamlandı, 10 gün önce kuyu üretime alındı.

Kuyudan, 2 bin 470 metre derinlikte petrol üretimi gerçekleştiriyor. Petrolün 24 gravite kalitesinde olduğu tespit edildi. Bu rakamın dünya ortalamasının biraz üzerinde olduğu ve sahada birkaç kuyunun da kazılacağı öğrenildi.

[Grafik: TRT Haber]

Atıklar çevreye zarar verilmeden geri dönüşüme gönderiliyor

Sondaj esnasında havuzlarda biriken atıklar çevreye zarar verilmeden geri dönüşüme gönderiliyor.

Bunun için de iş makinelere sahada çalışıyor. Atıklara ilişkin çalışmanın 10 güne kadar tamamlanması planlanıyor.

Dünyada kullanılan en son petrol üretim yöntemleriyle üretim yapılırken, sahada kuyudan çıkarılan petrol, depolandığı alanlarda tankerlere aktarılıyor.

Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.



Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.



Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800

Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000

Misinli-2 (Kırklareli) - 1000 pic.twitter.com/qTV0zl4iKO — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 27, 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 3 yeni kuyudaki petrol keşfi ile ilgili detayları açıklamıştı.

Dönmez, "Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" mesajını paylaşmıştı.

"Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Akoba köyü Muhtarı Felemez Basmacı, Akoba-1 kuyusunun petrol çıkarılması haberini duyduklarını ve çok memnun olduklarını söyledi.

Köyleri civarındaki kuyudan petrol bulunmasının sevindirici olduğunu dile getiren Basmacı, "İnşallah başka kuyularla da devam eder. Çok memnun edici bir şey. Hem ülkemiz hem de milletimiz için çok sevindirici bir şey. İnşallah daha da nicelerinin çıkmasını temenni ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.