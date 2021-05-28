Yer altı maden işletmelerine yönelik yürütülen Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcıları hibe ödeme taleplerini https://www.misgephibetakip.csgb.gov.tr yapabilecek.

Başvurulara yönelik sorular için de "misgep@misgep.org" adresinin açıldığı duyurulan açıklamada, başvuruların iletilmesinin ardından ilk destek ödemelerinin haziran ayında yapılacağı aktarıldı.

Yer altı maden iş yerlerine her ay en düşük 300, en yüksek 3750 euro karşılığı Türk lirası destek verilecek, işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) profesyoneli görevlendirmelerine karşılık çalışan başına da ayda 15 euro destek sağlanacak.

Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcılarının hibe ödeme taleplerini 31 Mayıs'a kadar iletebileceği hatırlatılarak, Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında yer altı madenlerine iş sağlığı ve güvenliği alanında finansal ve rehberlik desteği de verildiği aktarıldı.