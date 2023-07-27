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Ekonomi
AA 27.07.2023 12:55

Akkuyu NGS'de şalt tesisinin montajına başlandı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 400 kilovat gerilime sahip entegre gaz yalıtımlı şalt tesisinin montajına başlandı.

Akkuyu NGS'de şalt tesisinin montajına başlandı
[Fotograf: DHA]

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, tam kapasiteye ulaştığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak olan santralin elektrik ekipman sisteminin bir parçası olan 400 kilovatlık yüksek teknoloji ürünü tesisat, elektriğin şebekeye iletilmesi için tasarlandı.

Akkuyu NGS'de şalt tesisinin montajına başlandı

Baralar, devre kesiciler, topraklama ayırıcılar, akım trafoları ve gaz yalıtımlı baralar gibi elektriğin iletimi için gerekli yardımcı bileşenleri ve bağlantı bileşenlerini bir arada bulunduran ve çok fonksiyonlu bir ekipman olan şalt tesisi, hem entegre dağıtıcının boyutlarını önemli ölçüde azaltıyor hem de işletme konforunu ve güvenirliğini artırıyor.

Akkuyu NGS'de şalt tesisinin montajına başlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, entegre şalt tesisinin montajına başlanmasının Akkuyu NGS projesi için önemli bir aşama olduğunun altını çizerek, “Nükleer santralin dört güç ünitesini aynı anda inşa ederken bir yandan da elektrik temin sürecinde yer alacak ekipmanların kurulumunu yapıyoruz. Entegre şalt tesisinin gaz yalıtımlı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu ekipman yüksek yangın güvenliği düzeyine de sahiptir çünkü gaz yalıtımı olası bir yangın durumunda alevlerin yayılmasını engellemektedir. Tesisin montajı tamamlandıktan sonra Akkuyu NGS elektroteknik sisteminin başlatma ve ayarlama işlerine başlayacağız. Bu etap, bizi birinci güç ünitesindeki başlatma ve ayarlama çalışmalarına bir adım daha yakınlaştıracak.” dedi.

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