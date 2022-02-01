Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dünya Gümrük Günü Kutlama Programı ve Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası Takdim Töreni'nde konuştu.

Bakan Muş'un, konuşmasının satır başları şöyle;

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225,4 milyar dolara yükselmiş; tarihimizde ilk defa küresel ihracattan aldığımız pay yüzde 1’in üzerine çıkmıştır.



Bu başarıda elbette sorunsuz çalışan gümrüklerimizin payı büyüktür. Bu dönemde, Gümrük idarelerimiz özveriyle çalışarak tedarik zincirinin halkalarında herhangi bir kopmanın yaşanmaması noktasında önemli bir rol oynamıştır.

2021 yılında gümrük idarelerimizde işlem gören ihracat beyannamesi sayısı 5 milyon 167 bini aşmış; yaklaşık 8,1 milyon araç ve 62 milyon yolcunun işlemleri tamamlanmıştır.

Gümrük Muhafaza ekiplerimizce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri neticesinde 2021 yılında 7,8 milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir.

Akaryakıt özel ekibimizin 2021 yılı içerisinde yürüttüğü çalışmalarda 5,5 milyar TL değerinde vergi zayi ile 14 milyar TL değerinde sahte fatura tespit edilmiştir.