Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 13,3260'tan tamamladı.

1 Şubat güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 13,3860 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 değer kazanarak 15,0470'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 artışla 18,0310'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 96,5 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1240'tan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözlü yönlendirmelerinde gereğinden hızlı faiz artırmanın risklerine dikkati çekmeleri küresel bazda risk iştahını artırdı.

Dün, artan risk iştahıyla dolar karşında değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimlerinin yeni günde kazançlarını kısmen geri verdikleri görülüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da gündemin odağında kalmaya devam ederken, ABD'de istihdam piyasasına ilişkin bu hafta yayınlanacak verilerin döviz kurlarında oynaklığı artırma ihtimali bulunuyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre geçen ay 52,1 olan İSO Türkiye imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 50,5 oldu.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI, Almanya'da işsizlik ile ABD'de ISM imalat endeksi ve JOLTS açık iş sayıları takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8 seviyesinin direnç, 96,4'ün destek konumunda bulunduğunu bildirdi.