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Ekonomi
TRT Haber 06.08.2024 10:04

Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödeniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Ağustos ayına ilişkin toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödeniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirten Bakan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

“Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Ödemesi Engelliler Mahinur Özdemir Göktaş
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