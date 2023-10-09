Ağustos ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 arttı.

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 16,1 azaldı

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 46,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 azaldı.

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 13,2 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 arttı.