Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Savrukoğlu Ziraat Makineleri şirketinin İhracat Müdürü İbrahim Savrukoğlu, organize sanayi bölgesinde 95 yıldır toprak işleme makineleri üreterek Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki çiftçilere hizmet verdiklerini söyledi.

Firmanın ilk yıllarında, toprak işleme alanında elle ve hayvanlarla kullanılan tarım aletleri üretimi yaptığını dile getiren Savrukoğlu, "O dönemlerde çiftçilik, iş gücüne ve emeğe dayalı bir şekilde yapılıyordu. Firmamız da o yıllarda çarşı içerisinde 200 metrekarelik bir atölyede kazma, kürek ve saban gibi tarım aletlerinin üretimini gerçekleştiriyordu" dedi.

Savrukoğlu, firmalarının 1950'li yıllarda dönemin son teknoloji cihazlarıyla elektrikli tezgahlarda seri üretime başladığını, 1990'lı yıllarda da OSB'de 5 bin metrekarelik dev bir tesis haline geldiğini belirterek, zamanla ziraat makineleri sektöründe büyüyen firmanın, 2017 yılında 18 bin metrekarelik ikinci bir tesise daha kavuştuğunu bildirdi.

"5 yıldır Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyoruz"

Türkiye'de traktörlerin yaygınlaşmaya başlamasıyla ekipman ihtiyaçlarının ortaya çıktığını aktaran Savrukoğlu, firmalarının o yıllarda yine ilk defa pulluk üretimine başladığını vurguladı.

İşletmelerinin 1950'li yıllardan itibaren inovasyonla birlikte sürekli büyüdüğüne değinen Savrukoğlu, "Firma olarak hem bilgiyi hem teknolojiyi harmanlıyoruz. Test laboratuvarlarımızda deneyimli mühendislerimizle uzman ekibimiz sürekli çalışmalarını sürdürüyor. Günümüzde endüstriyel robotlar, CNC tezgahlar ve plazma kesim makineleri, indüksiyon ısıtma cihazları ve farklı otomatik otomasyona dayalı imalat tezgahlarıyla birlikte üretim yapmaktayız. Kendi bünyemizde de 5 yıldır Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyoruz" diye konuştu.

"Üretimin yüzde 40'ı ihracata gidiyor"

Savrukoğlu, üretimini yaptıkları tarım aletlerinin tezgahlarını kendilerinin kurduğunu, teknoloji laboratuvarlarında farklı ürün çeşidi geliştirdiklerini kaydetti.

Üretimini yaptıkları ziraat makinelerini 3 kıtada 14 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Savrukoğlu, şöyle devam etti:

"Sudan, Makedonya, Cezayir, Irak ve Gürcistan başta olmak üzere 3 kıtada 14 ülkeye farklı tarzlarda ziraat makineleri ihraç ediyoruz. Avrupa ülkeleri, toprak işlemek için daha modern makineler istiyor. Afrika ülkeleri de daha küçük motorlu traktörler için gerekli ürünler talep ediyor. Ürettiğimiz ziraat ekipmanlarının yaklaşık yüzde 40'ı ihracata gidiyor. Bu anlamda da yeni pazarlar aramaya ve dünyanın farklı noktalarına ürünlerimizi göndermeye çalışıyoruz."

Savrukoğlu, ihracat yaptıkları ülkelerden sürekli yeni talepler aldıklarına dikkat çekerek, "Hem kalite hem de fiyat anlamında avantajlı bir konumdayız. Özellikle ihracat yaptığımız ülkelerden ürünlerimiz için muazzam ve olumlu dönüşler alıyoruz. Sosyal medya hesaplarından çok muazzam yorumlar alıyoruz. Bu da bizim için son derece gurur verici. Ayrıca, firmamız Afyonkarahisar'da Ar-Ge çalışmalarına ve üretim kapasitemizin artırılması için yatırımlara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA