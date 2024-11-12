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Ekonomi
AA 12.11.2024 09:35

Adana'daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğüne ait, Adana'daki 2 maden sahası için ihale açıldı.

Adana'daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçelerindeki demir maden sahalarının rödovans sözleşmesi karşılığı işletilmesi amacıyla bir bütün halinde, kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkıldı.

İhale, kapalı zarfla teklif alma ve teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin şartname bedeli 20 bin lira, ihale geçici teminatı 500 bin lira olan ihale için istenilen belgeleri Sümer Holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine 10 Aralık saat 16.00'ya kadar teslim etmeleri gerekiyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Maden Özelleştirme
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