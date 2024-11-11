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Ekonomi
AA 11.11.2024 16:06

Proje bazlı teşvikte asgari sabit yatırım tutarları belirlendi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon Türk lirası, diğer yatırımlar ya da AR-GE harcaması için ise 2 milyar Türk lirası olarak belirlendi.

Proje bazlı teşvikte asgari sabit yatırım tutarları belirlendi

"Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, projelerin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için öncelikli listedeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile desteklenmesine karar verilen yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon Türk lirası olması gerekecek. Diğer yatırımlar ya da AR-GE harcaması için ise bu tutar 2 milyar Türk lirası olarak tespit edildi.

Yatırımlar, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilecek.

Bu yatırımlarda KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılması veya Program Değerlendirme Komitesi tarafından uygun görülme şartı aranacak. Bu şartı karşılayan firmaların öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek harcamalar, teşvik belgesine konu yatırım bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilecek.

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