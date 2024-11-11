Duman 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.11.2024 13:43

Akkuyu NGS inşaatında bir aşama daha geride kaldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı.

Akkuyu NGS inşaatında bir aşama daha geride kaldı
[Fotograf: AA]

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu NGS'de önemli bir aşama daha geride kaldı.

Santralin 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kubbesinin betonlanmasına ilişkin işlemler tamamlandı.

Betonlama işleminde iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu kullanıldı.

Dört ayrı aşamada yapılan betonlama işlemi 104 gün sürdü. Dış koruma kabuğunun bu kısmına toplam 3 bin 511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımı yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, dış koruma kabuğunun güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biri olduğunu belirterek, "Sağlam betonarme yapı, reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde koruyacak. Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Reaktör binasının dış koruma kabuğu güçlendirilmiş betondan yapıldı ve MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara dayanacak şekilde tasarlandı.

ETİKETLER
Nükleer Enerji Santralleri Nükleer Santral
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul günün ilk yarısında da yükselişte
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:28
Çiftlik Bank davası 3 Şubat'a ertelendi
14:14
Ulaştırma projeleriyle 96,7 milyon fidan toprakla buluştu
13:58
Bizans dönemine ait 104 sikke ele geçirildi
13:54
Katil İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğusunu hedef alan saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetti
13:52
İç Anadolu'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
13:50
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'nde en fazla konut 3 büyükşehirde inşa edilecek
Kapadokya'nın balon pilotları uçuş güvenliği için gökyüzünde orkestra uyumuyla hareket ediyor
Kapadokya'nın balon pilotları uçuş güvenliği için gökyüzünde orkestra uyumuyla hareket ediyor
FOTO FOKUS
Zeytin çekirdeğini biyoplastiğe çevirdi
Zeytin çekirdeğini biyoplastiğe çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ