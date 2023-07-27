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Ekonomi
AA 27.07.2023 08:35

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 600 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
[Fotograf: Reuters]

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil azalarak 456 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 319 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 346 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.

Öte yandan, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 800 bin varil azalarak 217 milyon 600 bin varile geriledi.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 807 bin varil azalışla 6 milyon 367 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 777 bin varil artarak 4 milyon 591 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 15-21 Temmuz haftasında 99 bin varil düşüşle 12 milyon 607 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Temmuz 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 560 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.

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