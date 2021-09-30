Abdi İbrahim, Türk ilaç sektörüne ve ülke ekonomisine katkısını ortaya koyduğu sosyoekonomik etki raporunu açıkladı.

Deloitte tarafından hazırlanan ve şirketin 2020 yılını kapsayan sosyoekonomik etki analizine göre Abdi İbrahim, Türkiye’deki operasyonları sonucunda, sağladığı istihdam, yaptığı yatırım, gerçekleştirdiği ihracat hacmi ve ödenen vergiler sonucu ülkeye yaklaşık 645 milyon dolarlık katma değer yarattı. 2020 yılında Abdi İbrahim’in ekonomiye doğrudan etkisi 287 milyon dolar, dolaylı etkisi 63 milyon dolar oldu. Tetiklenen ekonomik değer ise 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

20 bin kişilik istihdam

Abdi İbrahim, 3 bin 918'i Türkiye'de olmak üzere dünyada doğrudan 4 bin 452 kişiye istihdam sağlarken, dolaylı olarak tedarik zinciri üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere toplam 20 bin kişiyi istihdam ediyor. Kadınların iş hayatına katılımını artırma çalışmaları kapsamında, kadın çalışanlar Abdi İbrahim’in Türkiye’de sağladığı doğrudan istihdamın yüzde 31'ini, yönetim ekibinin ise yüzde 37'sini oluşturuyor.

Şirket karbon ayak izini sıfıra indirdi

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar sonucu Abdi İbrahim, hem şirket merkezinde hem de üretim kompleksinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak elektrik tüketiminden kaynaklı karbon ayak izini sıfıra indirdi. Tüm faaliyetlerinde ise karbon ayak izinde sadece 1 yılda yüzde 53 oranında azaltım sağladı.

"Uzun vadeli hedefimiz dünyanın en büyük 100 ilaç şirketinden biri olmak"

Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, “Değişen dünyanın iyileştiren gücü” olma misyonu doğrultusunda dünyadaki değişime iyi yönde katkı sunmak istediklerini belirtti.

Taşpolatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

Etki raporunu hazırlama kararı, esasında şirketimizin 2025’e kadar büyüme stratejisinin esaslarını ortaya koyan VISION 2025’in doğal bir sonucu oldu. Şirketimizin beş yıllık geleceğine yön verecek 2025 vizyonumuz doğrultusunda Türkiye’de pazardan daha fazla büyüyerek liderliğimizi sürdürmeyi, uluslararası alanda da güçlü ve iddialı büyüme ile iki kat daha güçlü bir Abdi İbrahim olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İşte bu noktada, pandemi döneminin en zor günlerinde gündemimize aldığımız VISION 2025 stratejimizde topluma katkı konusuna da daha geniş bir perspektiften bakarak, etki kavramı üzerinde durduk. 109 yıldır ilaç üretiyoruz. Ama yaptığımız işi sadece ilaç üretmek olarak görmüyoruz. Biz 109 yıldır her gün milyonlarca insana daha iyi ve sağlıklı bir yaşam sunmak için çalışıyoruz. Köklü ve yenilikçi yapımız en büyük gücümüz.

"Uzun vadeli hedefimiz, dünyanın en büyük 100 ilaç şirketinden biri olmak"

Ar-Ge’ye, teknolojiye yatırım yapıyor, uluslararası standartlarda tesisler kuruyor, üretimimizi artırıyor, ihracat bölgelerimizi genişletiyor ve istihdama katkımızı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Uzun vadeli hedefimiz, dünyanın en büyük 100 ilaç şirketinden biri olmak. Abdi İbrahim, 19 yıldır sektörün lideri konumunda. Uluslararası devlerle rekabet edilen bir pazarda yüzde yüz yerli bir şirket olarak kesintisiz 19 yıllık liderlik zannederim azımsanmayacak bir başarı ve önemli bir güç. Ama daha da önemlisi; bu ekonomik aktivitenin yarattığı çok yönlü pozitif etki. İşte bu etkinin gücüne inanıyor ve sosyo-ekonomik etkimizi kuvvetlendirmeyi çok önemsiyoruz.‘

Yarattığımız katma değerin yeni yatırım planlarımız ile 2023 itibariyle yaklaşık 2 kat büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu misyonla yola çıkarak, '2030 Etki Hedeflerimiz' ile hem bugün hem de yarın, Türkiye'nin sürdürülebilir refahını şekillendirmeye kararlıyız.