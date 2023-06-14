ABD'de Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına karşı mahkemeye başvuru yapıldı

FTC'nin San Francisco'daki federal mahkemeye yaptığı başvuruda, Microsoft'un Activision'ı satın almasına izin verilmesi durumunda, pazardaki rekabetin bozulacağından endişe duyulduğu aktarıldı.

Başvuruda, rekabetin zarar görmesini önlemek için geçici bir ihtiyati tedbirin gerekli olduğu savunulurken, mahkemeden yasaklama emri talebinde bulunuldu.

Microsoft'un Başkan Yardımcısı Brad Smith, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Davamızı federal mahkemede sunma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Smith, "ABD'deki yasal sürecin hızlandırılmasının nihayetinde piyasaya daha fazla seçenek ve rekabet getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Satın almaya AB onay vermiş, İngiltere engellemişti

Xbox oyun sisteminin üreticisi Microsoft, Ocak 2022'de "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) yürüttüğü rekabet incelemesinin tamamlayarak Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay vermişti.

AB onayı için Microsoft, Avrupalı tüketicilere Activision'ın oyunları için 10 yıl ücretsiz bulut oyun hizmeti sunma taahhüdünde bulunmuştu.