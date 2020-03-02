Haber Giriş: Kaynak: AA
8 bin 844 sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS-2020/4) işlemleri tamamlandı.
Sonuçlar ÖSYM'de
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Açıklanan kontenjanlara 830 ortaöğretim, 3 bin 173 ön lisans ve 4 bin 841 lisans düzeyi olmak üzere toplam 8 bin 844 personelin yerleştirilmesi sağlandı.
Etiketler: sağlık bakanlığı personel atamaSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 17:45
Son Haberler
- 18:18
- 18:08
- 17:59
- 17:57
- 17:57
Sıradaki Haber
Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz