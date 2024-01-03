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Ekonomi
AA 03.01.2024 12:35

59 ülkeye fındık ihracatından 1,8 milyar dolar girdi

Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından 2023'te 59 ülkeye fındık satıldı. Yapılan bu ihracatla 1 milyar 866 milyon 735 bin 417 dolar girdisi sağlandı.

59 ülkeye fındık ihracatından 1,8 milyar dolar girdi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, Türkiye'den 2023'te 284 bin 141 ton fındık ihraç edildiğini ve karşılığında 1 milyar 866 milyon 735 bin 417 dolar döviz girdisi sağlandığını söyledi.

Aslantürk, ihracatın 531 milyon 17 bin 330 dolarla yüzde 29'luk kısmının Trabzon'dan yapıldığına işaret ederek, "2023 yılında Trabzon'dan ihraç edilen fındık miktarında önceki yıla göre yüzde 22, ihracat tutarında ise yüzde 4 oranında düşüş yaşandı. Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihraç edilirken, en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya oldu" ifadesini kullandı.

Geçen yıl Avrupa ülkeleri ve diğer küresel pazarlardaki yüksek enflasyon nedeniyle siparişlerde büyük oranda düşüş olduğunu, bu durumun fındık ihracatına da yansıdığını belirten Arslantürk, bu yıl için ise Avrupa piyasalarında kısmi toparlanma öngördüklerini vurguladı.

Türkiye'de 750 bin hektarda fındık yetiştiriliyor

Arslantürk, Türkiye'de 750 bin hektarda fındık yetiştirilmesine rağmen üretim miktarının 700 bin tonun altında olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye ortalaması dekar başına 85 kilogram. Trabzon'da ise dekar başında 50 kilogramı bile bulamıyoruz. 85 kilogram verimle dünyanın en verimsiz üretimini yapan ülke konumundayız. Verim bu kadar düşükken üreticinin bu üretim miktarları ve desteklerle bu işi sürdürmesi mümkün değil. Bahçe yenileme çalışmalarına ağırlık verilirse verimi 4-5 kata kadar çıkarmak mümkün. Bu nedenle ülkemizde destekleme politikalarının, üreticiyi daha kaliteli ve birim başına verimi artıracak üretime teşvik etmesi gerekiyor."

En fazla döviz girdisi fındıktan

Türkiye'nin en fazla net döviz girdisi sağlayan tarım ürününün fındık olduğuna işaret eden Arslantürk, "Fındık ihracatında uluslararası piyasalardaki üstünlüğümüzün korunabilmesi için tüm tarım ürünleri açısından küresel bir tehdit olan iklim değişikliğinden kaynaklanacak olumsuzluklara yönelik şimdiden önlem alınması çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

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