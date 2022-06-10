Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen ay 276 bin 376 gayrimenkul satış işlemi yapıldı, 3 milyar 302 milyon 160 bin 557 lira 42 kuruş tapu harcı geliri sağlandı.

Mayıs ayındaki satış işlemi sayısı, 287 bin 72 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı nisan ayına göre yüzde 3,7 azaldı.

Ülke genelinde Ocak-Mayıs 2022 döneminde 1 milyon 271 bin 971 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerden 13 milyar 778 milyon 47 bin 730 lira tapu harcı geliri elde edildi.

İşlemlerin 562 bin 896'sını konut, 216 bin 582'sini arsa, 340 bin 403'ünü tarla, 59 bin 917'sini iş yeri, kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

En çok satış işlemi yapılan il, 170 bin 692 satışla İstanbul oldu.

İstanbul'u 87 bin 864 işlemle Ankara, 72 bin 49 işlemle İzmir, 53 bin 448 işlemle Antalya, 48 bin 699 işlemle Bursa, 37 bin 43 işlemle Konya, 35 bin 121 işlemle Kocaeli ve 34 bin 807 işlemle Balıkesir takip etti.