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Ekonomi
AA 15.03.2025 06:32

4 il daha 'kırsal dezavantajlı' kapsamına alındı

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük dahil edilirken, projeye 75 milyon dolar ilave bütçe sağlandı.

4 il daha 'kırsal dezavantajlı' kapsamına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürdürülebilir üretim için desteklerin artarak devam ettiği belirtildi.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne 4 ilin dahil edildiği aktarılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kredisi ile Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Sinop, Kastamonu ve Çankırı illerinde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük illerimiz de dahil edildi. Böylece 8 ilimizde devam eden proje alanı 12 ile çıkarılmış olup, mevcut 75 milyon avro olan proje bütçesine 75 milyon dolar daha ilave yapıldı."

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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