Fıstık üretiminde geçen yıl en yüksek rakama ulaşıldı

Çiftçisine sağladığı yüksek ekonomik getirisinden dolayı üreticiler tarafından rağbet gören fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin 22 kentinde üretiliyor.

Çerez olarak tüketilen, tatlılardan yemeklere kadar hemen hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan fıstık, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da ilgi görüyor.

Fıstık üretiminde yıllara göre farklılıklar oluşsa da artan ağaç miktarı üretim miktarlarını da olumlu etkiledi.

Türkiye'de 2004 yılında 30 bin ton, 2006 yılında 110 bin ton, 2012 yılında 150 bin ton, 2016 yılında 170 bin ton, 2018 yılında 240 bin ton, 2020 yılında 296 bin 376 ton, 2023 yılında 176 bin ton fıstık üretimi gerçekleştirildi. 2024 yılında ise fıstık üretimi bir önceki yılın üretim rakamını yüzde 117,6 aşarak 383 bin ton oldu; böylece fıstık üretiminde en yüksek rakama ulaşıldı.

87 milyon 100 bin fıstık ağacı var

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, Türkiye'nin dünyada fıstık üretiminde söz sahibi ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Türkiye genelindeki 87 milyon 100 bin fıstık ağacından 31 milyon 931 bininin Şanlıurfa'da bulunduğunu, üretimde geçen sezon zirveye ulaşıldığını dile getiren Akbaş, şöyle konuştu:

"2024 yılı fıstık üretiminde 25 yılın zirve rakamı olan 383 bin tonu yakaladık. Bu müthiş bir başarıydı, bu Türkiye'deki bütün üreticilerin başarısıydı. Ama Şanlıurfa daha bir başarılıydı, 179 bin ton tek başına üretim gerçekleştirdi. Tabii bu 'var' yılıydı, fıstıkta bu yıl 'yok' yılı. İnşallah biz fıstıkta bu 'var' yıllarını da aşacağız, 'yok' yıllarını da aşacağız. Ondan sonra üreticilerimize vermiş olduğumuz eğitimlerle birlikte her yıl 'var' yılımız olacak. Bizim bu yıl için beklentilerimiz 80 bin ton civarında Şanlıurfa'da bir fıstık üretimi. Türkiye çapında da 175 ila 180 bin ton fıstık rekolte beklentimiz var."

Akbaş, Türkiye'den 2024 yılında 96 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 229 milyon 777 bin dolar gelir elde edildiğini aktararak, geçen yıl boyunca artarak devam eden fıstık ihracatının 2025 yılında da devam edeceğini kaydetti.