Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.11.2025 14:46

331 milyon 664 bin liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

331 milyon 664 bin liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretimi güçlendiren tarımsal desteklerin devam ettiğini belirten Yumaklı, "331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, kırsal kalkınma yatırımlarına 290 milyon 934 bin 627 lira, bireysel sulama sistemlerine 33 milyon 874 bin 22 lira, sertifikalı tohum üretimine 5 milyon 593 bin 977 lira, hububat, baklagil ve dane mısır üretimine 805 bin 149 lira ve dane zeytin üretimine 456 bin 225 lira destekleme ödemesi yapılacak.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Tarımsal Destek Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Aşırı hava olayları tahıl ürünlerinde büyük kayba neden oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Belçika'da Charleroi Havalimanı 26 Kasım'da yapılacak tüm uçuşları iptal etti
15:21
Hatalı sollama sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezasını onadı
15:05
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 16 yerleşim yeri kontrolümüze geçti
14:52
Yapay zekada devlerin savaşı kızıştı: Gemini 3 tarihi rekorla geldi
14:40
Aşırı hava olayları tahıl ürünlerinde büyük kayba neden oluyor
14:41
Tarihi komisyon İmralı'ya gidecek mi?
AFAD'ın yeni arama kurtarma ekipleri, göreve zorlu eğitimlerle hazırlanıyor
AFAD'ın yeni arama kurtarma ekipleri, göreve zorlu eğitimlerle hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Savrulan hafif ticari araç tırla çarpıştı: O anlar kamerada
Savrulan hafif ticari araç tırla çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ