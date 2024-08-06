Açık 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 06.08.2024 10:29

2025 yılı ayçiçek yağı ithalatında tarife kontenjanı belli oldu

Yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı belirlendi.

2025 yılı ayçiçek yağı ithalatında tarife kontenjanı belli oldu
[Fotograf: AA]

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülkenin ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiğinin altı çizildi.

2025 yılı tarife kontenjanı uygulaması belirlendi

Açıklamada, yağlık ayçiçeği tohumunun hasat dönemi ve çiftçi gelirinin korunması gereği dikkate alınarak uygulanacak tedbire dikkat çekilerek,  "Bakanlığımızca iç ve dış piyasa şartları itibarıyla gerekli görülen haller dışında 1 Temmuz-30 Kasım tarihlerinde yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 8 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçları kullanılarak gerekli tedbirlerin zamanında alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, yağlık ayçiçeği tohumunda 2025 yılı başında oluşacak ihtiyacın yerli üretimle karşılanamayan kısmı için çiftçimizin zarar görmeyeceği ve yerli ürünün iç piyasada en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacak şekilde tedarik edilebilmesi amacıyla gerekli düzenleme yapılmıştır."

ETİKETLER
Ayçiçeği Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödeniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
Avrupa'nın varlık yönetim devi Amundi: Türk varlıkları yatırım için cazip
12:58
Hamas'tan Türkiye'ye 'Haniye' teşekkürü
12:47
Antalya'da tarihi eser operasyonu: 1840 sikke ele geçirildi
12:31
Doğu Karadeniz'den 9,6 milyon dolarlık ihracat
13:05
Filenin Sultanları yarı finalde
12:09
Türkiye ile Ukrayna ticaretinde yeni dönem: "Vergi" ve "kota" engelleri kalkacak
Yozgat'ta coğrafi işaretli "bağrıbütün kavunu" hasadı başladı
Yozgat'ta coğrafi işaretli "bağrıbütün kavunu" hasadı başladı
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa İmam Hatibi TRT'ye konuştu: Türkiye, halkı ve hükümetiyle Filistin'in yanında
Mescid-i Aksa İmam Hatibi TRT'ye konuştu: Türkiye, halkı ve hükümetiyle Filistin'in yanında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ