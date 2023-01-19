Salgın, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji arz güvenliği sorunu ve beraberinde gelen küresel enflasyon...

Tüm bu gelişmeler yatırımcıların tercihlerini etkiledi. Yatırım araçlarında da ciddi dalgalanmalar yaşandı.

Geleneksel yatırım araçlarına yenileri eklendi. Kripto ve gümüş gibi enstrümanlar da cazip hale geldi.

"Borsa İstanbul'da 2023'te yeni rekorlar sürpriz olmayacak"

Geçen yıl en çok Borsa İstanbul kazandırdı. Yatırımcıya bir yılda yüzde 196 getiri sağladı. Gram altında bu oran yüzde 40, dolarda yüzde 41, euroda ise yüzde 32 oldu.

Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürdü. Endeks tüm yıl yukarı tırmandı, yatırımcı sayısı 3 milyonu geçti. Günlük işlem hacmi 140 milyar liraya dayandı.

Borsadaki yükselişin bu yıl da süreceğini tahmin eden Finans Analisti İslam Memiş şunları söyledi:

"6 bin puan seviyesi üzerindeki yeni rekorlar 6 bin 500 puanlar sürpriz değil. Ve 2023 yılının yarısından sonraki süreçlerde bunları bekliyoruz. Bunun bir piyasa olduğunu görmek gerekiyor. Alımlar olacaktır, satışlar olacaktır, dışarıdaki jeopolitik risklerin etkileşimi olacaktır. Küresel borsaların etkileşimi olacaktır. Bu şekilde bu piyasayı takip etmek lazım."

"Gümüş son 3 yılda altına oranla daha fazla getiriye sahip"

Güvenli liman olarak görülen altın ise tercihler arasındaki yerini korumayı başardı.

2022'de gümüşün de atağa kalktığını belirten Memiş, "Son 3 yıldır gümüş altına kıyasla daha fazla bir getiriye sahip. Gümüşün gram fiyatı 15 lira seviyesinde bundan 3 yıl önce gram fiyatı 2,5 lira seviyesindeydi. 2023 yılında gümüşün ons fiyatında 40 dolar gram fiyatında 20 lira seviyelerinin üzerini beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Kripto paralarda değer kaybı

Yatırımcı bu yıl güvensiz gördüğü araçlardan ise uzaklaştı. Kripto paralar yüzde 64 değer kaybetti.

Geçen yıla 47 bin dolar seviyesinden başlayan Bitcoin, 16 bin dolar seviyesine kadar düştü.

KKM hesapları 2022'de 1,5 trilyon liraya yükseldi

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabında ise birikim 1,5 trilyon liraya ulaştı. Toplam vadeli mevduat içindeki payı ise yüzde 27 oldu. Hesaplarda yenileme oranı yüzde 70'e çıktı.