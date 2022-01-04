Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin 2021 ihracatı yıllık bazda yüzde 32,9'luk artışla 225,4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 32,2 artarak 206,6 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl ülke genelindeki 81 ilden 77'si ihracatını artırırken, sadece 4 kentin düşüş yaşadığı görüldü.

21 ilin ihracatı 1 milyar doları geçti

2021 yılında ihracatı 1 milyar doları geçen illerin sayısı 16'dan 21'e yükseldi. Bu dönemde en yüksek ihracat 88,9 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti. Megakentin, iller bazında yapılan toplam ihracattan aldığı pay yüzde 43 oldu.

İstanbul'u 17,3 milyar dolarla Kocaeli, 15 milyar dolarla Bursa, 12,2 milyar dolarla İzmir, 10,1 milyar dolarla Gaziantep, 9,3 milyar dolarla Ankara, 5,2 milyar dolarla Manisa, 5,1 milyar dolarla Sakarya izledi.

Denizli 4,6 milyar dolar, Hatay 4,05 milyar dolar, Konya 3 milyar dolar, Kayseri 2,9 milyar dolar, Mersin 2,6 milyar dolar, Adana 2,5 milyar dolar, Antalya 1,9 milyar dolar, Kahramanmaraş 1,4 milyar dolar ihracat yaptı.

İhracatta 1 milyar doları aşan iller arasında Tekirdağ 1,4 milyar dolarla, Samsun 1,3 milyar dolarla, Trabzon 1,18 milyar dolarla, Eskişehir 1,17 milyar dolarla, Çorum 1,12 milyar dolarla yer aldı.

İhracatı değer bazında en çok artan iller İstanbul ve Kocaeli oldu

İller arasında 2021'de ihracatını değer bazında en çok artıran il 22,2 milyar dolarla İstanbul oldu. İstanbul'u, 5,06 milyar dolar Kocaeli takip etti.

Bursa'nın ihracatı 2,08 milyar dolar, İzmir'in 2,7 milyar dolar, Gaziantep'in 2,16 milyar dolar, Ankara'nın 1,55 milyar dolar, Manisa'nın 1,02 milyar dolar artış gösterdi.

Bayburt'tan yüzde 521, Çorum'dan yüzde 336'lık artış

Geçen yıl 81 ilden 39'unun ihracatı ülke ortalamasının üzerinde arttı. 2021'de önceki yıla göre ihracatını en çok artıran il yüzde 521 ile Bayburt oldu. Ancak bu il, toplamda yaptığı 44,5 bin dolarlık ihracatla tüm kentler arasında son sırada yer aldı.

Artış oranında Bayburt'u yüzde 335,8 ile Çorum, yüzde 105,2 ile Osmaniye, yüzde 102,1 ile Elazığ takip etti.

İhracat, Nevşehir'de yüzde 89,6, Karabük'te yüzde 87,2, Zonguldak'ta yüzde 87, Kırıkkale'de yüzde 84,9, Gümüşhane'de yüzde 74,6, Samsun'da yüzde 74,5, Kilis'te yüzde 74,3, Bitlis'te yüzde 72,3 artış gösterdi.

İhracatı azalan 4 ilin üçünde kısmi düşüş yaşandı

Söz konusu dönemde sadece 4 ilin ihracatı düşerken, bu alanda başı yüzde 33,3'lük azalışla Muş çekti. Onu, yüzde 9,9 düşüşle Erzurum, yüzde 5,9 ile Sivas izledi. Tokat'ta düşüş oranı ise sadece yüzde 0,67'de kaldı.

Bartın'ın ihracatı yüzde 0,28, Artvin'in yüzde 0,71 artış gösterdi.