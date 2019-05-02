Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadasında, tarım sektörüne müjde verdi.

Erdoğan, hububat alım fiyatını hasat dönemi başlamadan açıklayarak üreticinin emeğine göz diken fırsatçıların önüne geçtiklerini belirterek şunları kaydetti:

"TMO tarafından geçen yıl ton başına 1050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise yüzde 4 primli olarak alınacak ve böylece ton başına fiyat bin 400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize buğday ve arpa için yaklaşık 200 lira prim, mazot, gübre desteği ödemesi yapılacaktır. Yeni hasat döneminin ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

“Gerçek bağımsızlığın yolu gıda güvenliğinden geçiyor”

Gıda güvenliğinin önemine dikkati çeken Erdoğan, "Öyle dönemler olur ki ne kadar çok paranız, diğer alanlarda ne kadar çok üretiminiz olursa olsun insanlarınızı doyuracak gıdanız yoksa hiçbirisi işe yaramaz. Gerçek bağımsızlığın yolu gıda güvenliğinden geçiyor." dedi.

Tarım sektörüne ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Yaptığımız barajlarla, sulama tesisleriyle, tohum ve gübre konusunda attığımız adımlarla, uyguladığımız destek politikalarıyla gıda güvenliğimizi sağlamaya çalıştık. Böylece ülkemizi tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sıraya, dünyada ise 7'nci sıraya taşıdık. Tarımla uğraşanların toprağına ve üretime sahip çıkması için gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mevsim itibarıyla çiftçinin toprağını sürdüğünü, alın terini akıttığını ve hasat dönemi için hazırlanmaya başladığını anlatan Erdoğan, yağış bakımından bereketli bir yıl geçirildiğini, mevcut durumun tarımda üretimin en az geçen yıl seviyesinde olacağını gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA