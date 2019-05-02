Fabrikadan yapılan açıklamada, 2016 yılında devreye alınan Çubuk ve Kangal Haddehanesinde üretilen katma değerli çelik ürünleriyle başta makine imalat olmak üzere, birçok farklı sektöre çelik tedarik etmeye başlandığı, otomotiv sanayisine yönelik çelik geliştirme faaliyetlerinden sonra, savunma sanayisi için de çelik geliştirme çalışmalarına hız verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Katma değerli ürün gamımızı artırma çalışmalarımız kapsamında her geçen gün genişlettiğimiz ürün portföyümüze artık savunma sanayisinde kullanılan çelik kalitelerini de eklemeye başlıyoruz." dedi.

Soykan, Yönetim Kurulunun desteğiyle savunma sanayisine çelik tedariki için KARDEMİR bünyesinde kurulan komisyonun, sektördeki birçok kamu kurum ve özel sektör firmalarıyla görüşerek, savunma sanayisindeki yerlilik payını artırmak ve sektörde ihtiyaç duyulan çelikleri üretmek için gerekli ürün geliştirme çalışmalarına başladığını söyledi.

Soykan, çok yakın bir zamanda savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu çeliklerin KARDEMİR'de sürdürülebilir olarak üretiminin yapılmasını sağlamak ve sektördeki yerlileştirme çalışmalarına katkı vermenin en öncelikli konularından biri olacağını kaydetti.

Kaynak: AA