1974 yılında enerji kabloları üretimi için Erciyes Dağı’nın eteklerinde kurulan Hes Kablo, dünyanın farklı noktalarına 97 milyon dolarlık enerji ve haberleşme kablosu gönderiyor.

İSO 500 listesinde 108’inci sırada yer alan fabrika haberleşme, fiber optik, data, solar ve enerji kablosunun yanında alüminyum iletken, elektronik bakır tel gibi ürünlerle de uluslararası kalite belgelerine sahip.

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Ürünlerde çevre ve insan sağlığı gözetiliyor

2004 yılından bu yana Türkiye’nin lider kablo üreticisi konumundaki Hes Kablo’nun Genel Müdürü Levent Yılmaz, ürünlerin çevre ve insan sağlığı gözetilerek üretildiğini söyledi:

“Geçen sene 2,3 milyar lira cirosu olan fabrikamızda, 140 ülkeye ihracat yaparak, farklı türden kabloları üreterek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız çevre ve insan sağlığına uygun kaliteli, ucuz ürünleri piyasaya sürmek. Hes Kablo'nun ürün yelpazesi içinde yaklaşık 15 bin çeşit var. Yıllık yaklaşık 500 bin kilometre civarında bir kablo üretimimiz var.”