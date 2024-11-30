10. Dünya Helal Zirvesi'nde DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu düzenlendi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda, yerli ve yabancı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla organize edilen etkinlik kapsamında DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu düzenlendi.

Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Kamil Mücahit, forumdaki konuşmasına Türkiye'yi örnek göstererek başladı.

Gazze'de savaşın vahşi şekilde devam ettiğini anımsatan Mücahit, "Yahudiler Nazilerden şikayet ediyorlar, ama bugün yaptıkları Nazilerden daha kötü. Hastaneler bombalanıyor, çocuklar ölüyor. Türkiye ekonomik işbirliği konusunda Filistin'e an fazla destek veren ülke. En cesur ülke Türkiye oldu. Arap kardeşlerimizden daha fazla destekte bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı İsrail ile ticaretin kesilmesi kararı işgalcileri çok rahatsız etti. Türkiye'den İsrail'e 9 milyar dolarlık bir ihracat vardı ve bunu kestiler. Bu zararı göze aldılar. Umarım Allah Türkiye'ye bunun çok daha fazlasını verir. Tüm Arap coğrafyasına sesleniyoruz, Türkiye gibi davranın." diye konuştu.

Mücahit, Filistin'in Türkiye'den aldığı ürün miktarının 4 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamın artması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"İki ülkenin ticari ilişkilerini artırmayı hedefliyoruz"

DEİK Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim de Türkiye ile Filistin'in hem kültürel hem de tarihi olarak önemli ilişkileri olan iki ülke olduğunu anlattı.

Kerim, Türk ürünlerinin Filistin'de oldukça fazla olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin'in tüketimine bakıldığında Türkiye ürünleri toplam tüketimde en fazla kullanılan ürün olarak öne çıkıyor. İki ülkenin ticari ilişkilerini artırmayı hedefliyoruz. Filistin ve Gazze'de yaşananları kabul etmemiz mümkün değil. En son rakamlara bakılırsa 44 bin 331 şehidimiz var. Yaralıların sayısı 105 binden fazla. Hala yıkım ve katliam devam ediyor. Buna rağmen bütün dünya sessizliğini koruyor. Umarım bu son olur ve katliam biter. Gazze'de 80 bin insan kaldı, çoğu göç etmek zorunda kaldı. Bu zor günlerde kardeşlerimizi unutmamamız gerekiyor. Türkiye ile Filistin bir ülke diyebiliriz. İki halk birbirini çok seviyor ve değer veriyor. Bu fuarda 35 Filistinli şirket bulunuyor. Filistinli şirketlere ilgi var, işbirliklerinden oldukça memnunlar."

Filistin'e yatırım çağrısı

Filistin Ankara Büyükelçiliği Müşaviri Rana Ebu Sayba ise Filistin ile tarihi ilişkilerin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin tutumunun Filistin davasına karşı çok doğru olduğunu ve bunu yapan az ülke bulunduğunu vurgulayan Sayba, "Filistin halkının mazlum olduğuna inanıyor ve bunun çözümü için destek olmaya devam ediyor. Türkiye Filistin'e kazanç olarak bakmıyor. Türkiye burada büyük bir duruş sergiliyor. İsrail ile tüm ticari ilişkilerini kesmesi bile çok önemli bir adım. Filistin, bir soykırıma maruz kalıyor. Biz dünyaya şunu söylüyoruz. Filistin büyüyecek, devam edecek ve vazgeçmeyecek. Bir ağaç gibi düşünün, köklerimiz çok derinde. Filistin halkı köklü geçmişiyle vazgeçmeyecek. Biz ya kalacağız ya öleceğiz. Filistin'e yatırım yapmak isteyenler için destekler sunuyoruz. Şirketlerin daha rahat çalışmaları için teşviklerimiz var. Gazze'de yeni bir sanayi bölgesi inşa edeceğiz. Gazze geçmişten daha iyi olacak. Allah'a olan inancımız gibi, Filistin'in yeniden büyüyeceğine inanıyoruz." dedi.

Filistin'in savaşa rağmen yatırıma müsait olduğuna dikkati çeken Sayba, Filistin'de sağlam bir finans sisteminin olduğunu ve bu konuda herhangi bir sıkıntının bulunmadığının altını çizdi.

Sayba, Filistin'de ticaret yapmak isteyenlere kolaylıklar sunduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş ve yatırım fırsatları sunuyoruz. Tarım, enerji, turizm alanlarında imkanlarımız var. Türkiye ile Filistin arasındaki ticaret hacmimiz artıyor. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması var. İki ülke arasında hurma ticareti var. Hurma kotası 5 bin tondu, bunu 7 bin tona çıkaracağız. Filistinli çiftçiler çok zor durumda, bu karar onlar için çok iyi olacak. Sadece hurma değil, Filistin'den Türkiye'ye tarım ürünü satışı hızlanacak. Türkiye hükümetine sonuna kadar teşekkür ediyoruz. Bize kapılarını sonuna kadar açtılar. Bizler Türkiye'ye çok güveniyoruz. Türkiye'yi direnişin bir parçası olarak görüyoruz."

Filistin Ticaret Merkezi İcra Direktörü Rava Cabr ise Filistin ihracatını desteklemek amacıyla kurulan Merkezin 25 yıldır Filistin ürünlerinin tüm dünyaya pazarlanması için desteklerde bulunduğunu anlattı.

Şirketlere ithalat ve ihracat konularında desteklerde bulunduklarını bildiren Cabr, "Merkez ofisimiz Gazze'de yer alıyor. Bu zor şartlara rağmen Filistinli işadamları ticaret yapmaya devam ediyor. Bu oldukça zor ama Filistin için bunu yapıyoruz. Filistin iş dünyası hala ayakta, bunu yapmak zorundalar. Çünkü ülkemize destek olmak zorundayız. Filistinli şirketlerin gelişimi için destekler sağlıyoruz. Filistinli şirketler her zaman ayakta ve güçlü kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.