Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sosyal medya hesabı üzerinden, öğrencilerin mezun olduklarında denklik problemleri yaşamamasının önemine vurgu yapıldı.

Öğrencilerden e-Devlet üzerinden denkliği bulunan üniversiteleri kontrol etmeleri istendi.

"Sosyal medyada yer alan yanıltıcı bilgilere itibar edilmemeli"

Yazılı açıklamada şunlar belirtildi:

"Tanınan yükseköğretim kurumları listesinde yer almayan kimi üniversitelerin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada "YÖK tarafından tanındıkları ve mezunlarına her halükârda denklik verileceği" yönünde yanıltıcı bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için sosyal medyada yer alan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."