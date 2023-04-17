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Eğitim
TRT Haber 17.04.2023 21:44

YÖK'ten depremden etkilenen öğrencilere ve öğretim elemanlarına internet desteği

Yükseköğretim Kurulu'nun GSM operatörleriyle görüşmeleri sonucu deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına aylık 6 GB ücretsiz internet imkanı sağlandı.

YÖK'ten depremden etkilenen öğrencilere ve öğretim elemanlarına internet desteği

Yükseköğretim Kurulu GSM operatörleri ile görüştü, deprem bölgesindeki öğrenciler ve öğretim elemanları ile ailesi deprem bölgesinde olup diğer illerde okuyan öğrencilere uzaktan öğretimde kullanılmak üzere ücretsiz internet hakkı tanındı.

GSM operatörleri, eğitim amaçlı kullanılmak üzere aylık 6 GB ücretsiz interneti, öğrenci ve öğretim elemanlarının telefonlarına tanımladı.

 


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