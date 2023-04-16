Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 16.04.2023 15:22

30 milyon yardımcı kaynak öğrencilere ulaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, ortaokul 8. sınıf ile lise kademesine yönelik yaklaşık 30 milyon yardımcı kaynağı öğrencilere teslim etti.

30 milyon yardımcı kaynak öğrencilere ulaştırıldı
[Fotograf: DHA]

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 12. sınıflar için 3 kitaplık TYT, 9 kitaplık AYT, 3 kitaplık YDT deneme sınavları ile 2 kitaplık YKS yeterlilik testleri, tüm lise kademesindekiler için 16 kitaplık "Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri" ve 8. sınıflar için 3 kitaplık set olmak üzere toplam 36 çeşit kitaptan oluşan yardımcı kaynaklar, ikinci dönemin başından bu yana öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin açıklamasında, her zaman öğrencilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak yardımcı kaynakları büyük bir özenle hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin en iyi şekilde sınava hazırlanmalarını sağlamaya da çok büyük önem veriyoruz. 81 ilde LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerimize yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarımız devam ediyor. Deprem bölgesinde de okullarda yüz yüze eğitim öğretim başlamadan LGS ve YKS sınavına girecek olan öğrencilerimize çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda, gerekirse sağlam binalarda her türlü desteği verdik; 3 bin 205 noktada halen destek sağlamaya devam ediyoruz. Yardımcı kaynakların dağıtımında da afet bölgesindeki çocuklarımıza öncelik verdik."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Öğrencilerimize ulaştırılan yardımcı kaynak sayısı 190 milyona ulaştı"

Açıklamasında tüm öğrencilere başarılar dileyen Özer, şunları dile getirdi:

"2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde tüm kademelerdeki öğrencilerimize 160 milyon yardımcı kaynak göndermiştik. Evlatlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak hem derslerine yardımcı olmak hem de YKS ve LGS'ye hazırlık süreçlerine destek olmak üzere ortaokul 8 ve lise kademesindeki tüm öğrencilerimize ikinci dönemin başlangıcından bu yana yaklaşık 30 milyon yardımcı kaynak daha ücretsiz olarak iletildi. Böylelikle 2022-2023 eğitim öğretim yılı başından bu yana tüm öğrencilerimize ulaştırılan yardımcı kaynak sayısı 190 milyona ulaştı."

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Sıradaki Haber
ALES sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Yerli gaz için geri sayım: 20 Nisan'da karayla buluşuyor
16:30
Yemen hükümeti, Husiler ile esir takasının tamamlandığını açıkladı
15:54
Milletvekili geçici aday listelerine yönelik itirazlar incelenip karara bağlanacak
15:35
Arap Birliği, Sudan için "olağanüstü toplantı" düzenledi
15:39
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
15:03
Depremde kolunu ve bacağını kaybeden Ömer'in 'protez' hayali gerçekleşecek
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
FOTO FOKUS
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ