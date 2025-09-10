Açık 16.7ºC Ankara
Eğitim
AA 10.09.2025 06:20

YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor

2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül tarihine kadar devam edecek.

YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
[Fotograf: AA]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkının 12 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum.

