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Eğitim
AA 19.07.2025 11:00

YKS'de 88 aday 550 ve üzeri puan aldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme puanlarına göre, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 14, sayısalda 57, sözelde 1, eşit ağırlıkta 4, dilde 12 aday 550 ve üstünde puan aldı.

YKS'de 88 aday 550 ve üzeri puan aldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Sınava katılmayan adaylar

Verilere göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 209 bin 8'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 171 bin 117'si, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 215 bin 451 adaydan 59 bin 411'i sınava katılmadı.

Katılanlardan, TYT oturumunda 244, AYT'de 57, YDT'de 10 olmak üzere 311 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Yerleştirme puanları

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle hesaplanan 2025-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 14, sayısalda 57, sözelde 1, eşit ağırlıkta 4, dilde 12 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ayrıca TYT'de 2 milyon 310 bin 579, sayısalda 1 milyon 291 bin 531, sözelde 1 milyon 174 bin 47, eşit ağırlıkta 1 milyon 494 bin 612, dilde 140 bin 657 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.

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