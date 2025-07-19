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Eğitim
AA 19.07.2025 07:30

Türkiye'de kulüp faaliyetleri yürütülen okul sayısı 3 bin 91'e ulaştı

Türkiye genelinde yürütülen kulüp faaliyetlerine katılan okul sayısının 2024-2025 eğitim öğretim yılında yüzde 50 artarak 3 bin 91'e ulaştığı bildirildi.

Türkiye'de kulüp faaliyetleri yürütülen okul sayısı 3 bin 91'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kulüp faaliyetleri yürüten okullar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

Geçen eğitim öğretim yılında 2 bin 97 okulda yürütülen kulüp faaliyetleri, 2024-2025'te 3 bin 91 okula yükseldi.

Okullarda faaliyet gösteren kulüpler arasında, akademik eğitim faaliyetleri, güzel sanatlar, yabancı dil, zeka oyunları, robotik kodlama ve drama, değerler eğitimi, beden eğitimi ve spor, geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları gibi farklı alanlara hitap eden kulüp türleri yer alıyor.

Çeşitli faaliyetlerle beraber her öğrenci kendi yetenek ve ilgi alanına uygun bir kulüp faaliyetine katılma fırsatı bulabiliyor.

MEB, kulüp faaliyetlerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini dikkate alarak ileriki yıllarda da bu çalışmaları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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